Oposição promete barrar aumento de tributos O pacote com elevação de tributos baixado pelo governo na quarta-feira fez subir a temperatura política e armou o cenário de uma nova crise entre o Palácio do Planalto e a oposição no Congresso, mesmo em pleno recesso parlamentar. Ao mesmo tempo que se dizem traídos pelo governo, que se comprometeu a não baixar nenhuma medida fiscal e tributária quando negociou a aprovação da Desvinculação de Recursos da União (DRU), líderes de oposição já ameaçam retaliar o Planalto. O governo decretou aumento de 0,38 ponto porcentual em todas as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incidentes nas operações de crédito e de câmbio e elevou de 9% para 15% a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do setor financeiro. As mudanças devem render cerca de R$ 10 bilhões e visam a compensar parte da perda de R$ 40 bilhões com o fim da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). ?Faremos o possível para derrotar o aumento da CSLL dos bancos, que será repassada ao usuário e vai travar o crescimento?, avisou ontem o líder do DEM no Senado, José Agripino (RN). O aumento da CSLL, por medida provisória, precisa ser aprovado pelo Congresso. Agripino insiste que haverá ampla mobilização da opinião pública para derrubar o pacote. ?O problema hoje é que o diálogo entre oposição e governo está fraturado pela palavra empenhada e quebrada do presidente Lula?, argumenta o líder. ?O DEM vai trabalhar duramente para não vender barato ao governo a conquista da sociedade de acabar com a CPMF.? As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.