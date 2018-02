Oposição promete acionar Dilma no TSE por pronunciamento

Segundo o senador Álvaro Dias (PSDB-PR), vice-líder da bancada no Senado, o departamento jurídico do partido deverá apresentar uma ação no TSE. "Faremos o que tem sido feito sempre: uma ação junto ao TSE. O governo e o PT estabeleceram uma concorrência desigual com os adversários em ano eleitoral. Estamos na fase final das convenções partidárias e a presidente está abertamente em campanha em um horário que é do Estado brasileiro. O departamento jurídico do partido tomará iniciativa quanto a isso", disse.

Para ele, o governo abusa do direito de utilizar a cadeia nacional. "Há um abuso. A legislação é ignorada. Os adversários são agredidos impunemente. É um modelo espúrio. Utiliza-se sem escrúpulos a máquina pública de forma abusiva. Além do que o conteúdo é absolutamente contestável", concluiu.

O líder do DEM na Câmara, Mendonça Filho (PE), foi na mesma linha: "É o uso do horário institucional da Presidência da República para fins eleitorais, de forma escancarada. Os partidos de oposição devem representar junto ao TSE. É um abuso reiterado. Ela confunde o papel de presidente com o de candidata".