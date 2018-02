'Oposição precisa ser oposição, sem trégua', diz Itamar

O senador eleito criticou o candidato derrotado do PSDB à Presidência, José Serra, por ter sido pouco combativo durante a campanha. "O que se viu na campanha, com todo o respeito ao nosso candidato, é que não havia oposição ao governo." Itamar lembrou que, logo no início da campanha, foi contra a postura de Serra de elogiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Eu estou em casa, estou em dúvida, por que que eu vou mudar se o próprio candidato da oposição está elogiando?", questionou.

Ele lamentou a ausência de temas sensíveis ao governo na campanha, como o problema cambial e a carga tributária, e descartou responsabilizar o senador eleito Aécio Neves (PSDB-MG) pela derrota tucana em Minas. "Ele (Serra) não fez uma regionalização adequada em Minas", observou. Para Itamar, Dilma enfrentará dificuldades para conciliar os interesses dos partidos aliados ao PT. "Até a posse, tudo são flores."

O senador eleito afirmou ainda ser contrário à recriação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) para aumentar investimentos na Saúde. "O governo teve oito anos, por que não reformulou o SUS (Sistema Único de Saúde)?", questionou, afirmando que a criação de um novo imposto "exigirá do Congresso um debate muito acalorado".