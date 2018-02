Oposição pode apelar ao STF para abrir CPI da Petrobras A oposição no Senado promete apelar ao Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobras, caso não haja acordo para o início dos trabalhos nesta semana, disse o senador Álvaro Dias (PSDB-PR). A primeira opção será propor uma questão de ordem em plenário. Se não surtir efeito, o tucano pretende encaminhar um mandado de segurança ao STF, ?pedindo a convocação da responsabilidade? do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), e dos líderes. ?O presidente nomearia senadores do mesmo partido e, se eventualmente não houvesse interesse, poderia nomear de outros partidos?, explicou.