Oposição pedirá investigação da PF sobre contratos da Petrobrás com senador do PMDB

A oposição pedirá que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República (PGR) investiguem os contratos da Petrobrás com a empresa Manchester Serviços Ltda, de propriedade do senador Eunício Oliveira (PMDB-CE). Reportagem do Estado deste domingo mostra que a empresa fraudou uma licitação da estatal de R$ 300 milhões. A Manchester assinou ainda contratos de R$ 57 milhões com a Petrobrás sem licitação.

O líder do PSDB na Câmara, Duarte Nogueira (SP), pedirá por meio de ofício ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, que a Polícia Federal entre no caso. "É preciso que haja investigação sobre essas denúncias e punição severa, se comprovadas a s irregularidades. A Petrobrás é um patrimônio do cidadão e não um feudo de um grupo ou de outro que quer tirar vantagem da coisa pública".

Rubens Bueno, líder do PPS na Câmara, anunciou que o partido vai procurar o Ministério Público. O PPS vai pedir à Procuradoria-Geral da República (PGR) que abra uma investigação.

"Temos que acabar de uma vez por toda com essa prática criminosa envolvendo dinheiro público, fraudes e negócios particulares de políticos. A frouxidão do governo do PT nos últimos anos levou a essa situação. Chegamos a tal ponto que até parece normal, como se fosse um prêmio que políticos e partidos recebem por darem apoio ao governo. Está na hora de rompermos com isso".

O senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) disse ainda que pedirá ao Tribunal de Contas da União (TCU) que faça auditoria nos contratos e afirmou que a oposição tentará aprovar em comissões da Câmara convites para que o presidente da Petrobrás, José Sérgio Gabrielli, dê explicações sobre o tema.