Oposição pedirá convocação de ministro-chefe da CGU na Câmara

O líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Duarte Nogueira (SP), informou na tarde desta segunda-feira, 4, que a legenda pretende ingressar na terça-feira, 5, com pedido de convocação do ministro-chefe da Controladoria-Geral da União (CGU), Jorge Hage, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara. O requerimento é para que o ministro esclareça que medidas estão sendo tomadas pelo órgão diante do episódio que culminou no afastamento, no final de semana, da cúpula do Ministério dos Transportes.

"Nós vamos convocá-lo para que ele informe em que nível estão as apurações e especifique que medidas tomou", disse o tucano, após reunião na capital paulista. O parlamentar antecipou ainda que os tucanos ingressarão na terça-feira, às 14 horas, com pedido de abertura de inquérito na Procuradoria-Geral da República e na Polícia Federal para investigar o episódio. Segundo o tucano, o partido estuda requerer também ao Tribunal de Contas da União (TCU) auditoria especial nos órgão envolvidos nas denúncias de corrupção.

Uma reportagem publicada pela revista Veja, neste fim de semana, apontou a existência de um suposto esquema de recebimento de propina no Ministério dos Transportes, que envolveria dirigentes do Partido da República (PR). A operação era baseada na cobrança de 4% de empreiteiras e de 5% das empresas de consultoria que elaboram projetos de obras em rodovias e ferrovias. Após as denúncias, foram afastados do cargo o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Luiz Antônio Pagot, e o chefe de gabinete do Ministério dos Transportes, Mauro Barbosa Silva.

O governo federal manifestou hoje, por meio de nota, sua confiança no ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, e informou que ele será o responsável pelo processo de apuração das denúncias. A oposição comunicou também hoje que irá solicitar a convocação do ministro no Senado.