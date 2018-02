Oposição pedirá auditoria de despesa médica do Senado Senadores da oposição anunciaram nesta quarta-feira que vão pedir uma auditoria das despesas médicas do Senado dos últimos anos. A decisão, que conta com o apoio do vice-líder do PSDB, Álvaro Dias, e dos senadores Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) e Randolfe Rodrigues (PSOL-AP), ocorre após o Grupo Estado revelar no domingo (17) uma explosão de gastos com assistência médica de senadores, funcionários, ex-parlamentares, familiares e dependentes. O Senado gastou R$ 115,2 milhões em 2012 com essas despesas, um aumento de 38% em relação ao ano anterior. Em dez anos, o gasto consumiu mais de meio bilhão de reais.