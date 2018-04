Oposição pede informação sobre transações de Pimentel A oposição decidiu atacar em outras frentes para tentar driblar a blindagem do governo no Congresso ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o petista Fernando Pimentel. Hoje, o líder do PSDB, Duarte Nogueira (SP), protocolou no Conselho Administrativo de Controle das Atividades Financeiras (Coaf) pedido de informações sobre as transações feitas por Pimentel e a P-21, empresa de consultoria do ministro.