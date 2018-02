Oposição pede CPI para apurar governador do Acre Opositores do governo Tião Viana (PT) realizaram nesta terça-feira um protesto em frente ao Palácio Rio Branco, sede oficial do governo do Acre. Cerca de 50 pessoas ligadas a partidos de oposição e representantes de movimentos comunitários lavaram as escadarias do Palácio em para "varrer com sabão a corrupção do governo", numa referência à Operação G7 da Polícia Federal.