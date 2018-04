Oposição pede convocação de Serraglio em comissão da Câmara

BRASÍLIA - A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados terá de analisar um requerimento pedindo a convocação do ministro da Justiça, Osmar Serraglio (PMDB). O primeiro requerimento do ano da comissão foi apresentado pelo deputado Jorge Solla (PT-BA), que pede a vinda do ministro para explicar aos parlamentares sua relação com o fiscal Daniel Gonçalves Filho, Superintendente do Ministério da Agricultura no Paraná e investigado na Operação Carne Fraca.

Em conversa grampeada pela Polícia Federal, o peemedebista, então deputado federal pelo Paraná, perguntou a Daniel sobre o possível fechamento de um frigorífico no interior do Paraná, base eleitoral do ministro. O fiscal agropecuário foi chamado por Serraglio de "chefe".

"Se o ministro não deve nada, não tem o que temer. É um deputado licenciado que conhece a dinâmica da Casa e sabe que precisa prestar esclarecimentos. As escutas deixam muitas dúvidas e abrem brechas para ilações sobre seu envolvimento no esquema. Não é compatível para quem ocupa o cargo de Ministro da Justiça, com a Polícia Federal sob o seu comando, manter essas desconfianças no ar", justificou o deputado em nota.

A primeira sessão deliberativa da comissão após sua instalação está marcada para quarta-feira, 29. Caberá ao deputado Wilson Filho (PTB-PB), presidente do colegiado, decidir se colocará o requerimento em votação.