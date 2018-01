Oposição pede a Temer que atue no impasse sobre financiamento empresarial de campanha

Brasília - Líderes da oposição na Câmara pediram ao vice-presidente Michel Temer nesta quarta-feira, 30, que atue para resolver o impasse sobre o financiamento empresarial de campanhas no Congresso.

Deputados do PSDB, DEM, PPS e Solidariedade pediram ao vice, que é presidente nacional do PMDB, Para que tentasse convencer o presidente do Senado, Renan Calheiros ( PMDB-AL), a acelerar a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição que permite a doação de empresas aprovada pela Câmara no mês passado. Em outra frente, também esperam que os vetos da presidente Dilma Rousseff a pontos do projeto de reforma política também possam ser apreciados nesta quarta.

Segundo o deputado Bruno Araújo (PSDB-PE), Temer telefonou para Renan e pediu para que ele recebesse o grupo de parlamentares para conversar sobre o assunto.

Para Araújo, a atual situação cria uma insegurança jurídica para as eleições municipais do ano que vem. Para ele, a PEC seria o caminho mais fácil para resolver o impasse. "Eu acho que a PEC dá uma solução definitiva, estabiliza o processo, chama o Supremo a ter que reavaliar a sua posição e isso dá estabilidade ao sistema", disse.