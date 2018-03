Oposição opta por esticar desgaste político de Palocci Sem número suficiente de votos para aprovar a convocação do ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, a oposição adotou a estratégia de esticar o desgaste político dele. Por atuação dos deputados do DEM, do PSDB e do PPS, os requerimentos de convocação apresentados por esses partidos, previstos para serem votados na manhã de hoje nas comissões de Fiscalização e Controle e de Agricultura, foram adiados. A oposição quer que o ministro explique o aumento de seu patrimônio e as atividades da Projeto, empresa de sua propriedade.