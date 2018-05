Oposição obtém 178 assinaturas para CPI Mista na Câmara Os partidos de oposição já conseguiram 178 assinaturas de deputados em apoio à instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar irregularidades em contratos da Petrobras. O número foi informado por integrantes do DEM, que tem centralizado a contagem dos apoios. No Senado, a CPMI já conta com 30 assinaturas. Para a criação desse tipo de comissão, são necessárias, no mínimo, 27 assinaturas de senadores e 171 de deputados.