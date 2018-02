Oposição negociará entrada da Venezuela no Mercosul Por sugestão do prefeito de Caracas, Antonio Ledezma, a oposição pode negociar um acordo com o governo na Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado, para permitir que a Venezuela ingresse no Mercosul. O relator da proposta, senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), admite rever seu parecer contrário à participação da Venezuela, desde que o governo Hugo Chávez assine compromisso se comprometendo a respeitar os protocolos políticos e econômicos do Mercosul, que passam por garantias democráticas e econômicas, como o respeito à oposição e à propriedade privada.