Oposição não usa escândalo da Petrobras, diz FHC O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) rebateu nesta terça-feira as afirmações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que a oposição está usando a crise envolvendo a Petrobras como bandeira política. "Ao contrário do que o Lula está dizendo, (a oposição) não deve usar como bandeira política. É uma coisa de interesse nacional. Tem que buscar os fatos e corrigi-los", afirmou Fernando Henrique, que participa no Rio do Simpósio Internacional Sergio Rouanet, em comemoração aos 80 anos do acadêmico e diplomata, completados em fevereiro.