'Oposição não tem rumo', diz líder do PT na Câmara

O líder do PT na Câmara, Candido Vaccarezza (SP), ironizou nesta sexta-feira, 15, a declaração do governador paulista e pré-candidato do PSDB à Presidência, José Serra, de que "candidato a presidente não é chefe da oposição".

"A oposição não tem nem rumo, como é que poderia ter chefe. Eu concordo com o Serra", disse. Em seguida, ressaltou que o PSDB não fará comparação entre os governos Lula e do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso porque os tucanos "não têm coragem" de defender o passado.

"Eles (o PSDB) não têm proposta para se contrapor ao governo Lula e não têm projeto de desenvolvimento para o futuro", disse. Para Vaccarezza, Serra não fez nada além de desqualificar a oposição. "A oposição não tem um líder. Até o próprio Serra reconhece isso", disse.