Oposição não se reuniu com Mantega para evitar 'jogo de cena'

A ausência dos líderes de oposição na reunião com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, mostra mais uma vez a falta de apoio da proposta de reforma tributária em tramitação na Câmara, apresentada pelo relator, Sandro Mabel (PR-GO). Os líderes do PSDB, José Aníbal (SP), do DEM, Ronaldo Caiado (GO), e do PPS, Fernando Coruja (SC), decidiram não participar de um "jogo de cena", segundo descreveu Caiado.

"Todos nós sabemos que o ministro (Mantega) não tem compromisso com a reforma tributária. Se tem, que encaminhe a proposta escrita para o Congresso que nós a discutiremos no recinto adequado", afirmou Caiado.

"Por baixo do pano, sabemos que o governo é o primeiro a criticar a proposta de Mabel. Por que nos chamam para uma conversa? Só para criar um factóide. Estamos bastante crescidos e maduros para não entrar no canto da sereia", continuou Caiado.

O líder tucano argumentou que foi melhor não ir à reunião, porque não haveria tempo suficiente para analisar as propostas de mudança que o ministro deveria apresentar. "De qualquer maneira, entendemos que o projeto de Mabel não tem conserto", afirmou Aníbal.