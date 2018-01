Oposição não comparece à sessão do Congresso com Dilma Líderes da oposição não compareceram à solenidade realizada no Congresso Nacional nesta terça-feira, 27, que contou com a presença da presidente Dilma Rousseff. Na cerimônia, a presidente recebeu o relatório de 18 meses de trabalho da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da Violência contra a Mulher. A sessão também homenageia os sete anos da criação da Lei Maria da Penha. Um dos poucos parlamentares da oposição presente no plenário do Senado foi o deputado Eduardo Azeredo (PSDB-MG).