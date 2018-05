'Oposição não admite outro mandato do PT', afirma Lula O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva conclamou na noite desta sexta-feira, 11, os partidários do PT a iniciar as campanhas de reeleição da presidente Dilma Rousseff e do ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha ao governo paulista. "A partir de hoje, a gente coloca no peito e na consciência, que o candidato não é o Padilha, é cada homem e cada mulher aqui", disse em evento em Araçatuba, no interior de São Paulo.