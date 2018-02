Oposição insiste em ouvir Passos no recesso

A convocação do ministro precisa contar com o apoio da terça parte dos 8 senadores e 17 deputados que integram a comissão. Registrado na terça-feira da semana passada, o requerimento foi recebido com indiferença pelo presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP).

"O afastamento do ex-ministro e outros 17 integrantes do ministério não pode encerrar o caso. O ministro Paulo Sérgio Passos ficou de fazer a faxina nos Transportes e é preciso saber se ele vai usar a vassoura para varrer a si mesmo", disse ontem Duarte Nogueira, que cobrará hoje de Sarney a convocação de Passos. "Há indícios grandes de que as irregularidades não foram sanadas e o ministro não convenceu de que não esteve envolvido", completou.

Suspeitas de irregularidades em contratos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), e da Valec, estatal responsável pelas ferrovias, provocaram as demissões e a suspensão de novos contratos. Até agora, o ministério não anunciou o que fará para prevenir novas irregularidades, como a profusão de aditivos contratuais que elevam os valores gastos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.