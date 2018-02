Oposição faz protesto e pede abertura de CPI para apurar governador do Acre

RIO BRANCO - Opositores do governo Tião Viana (PT) realizaram nesta terça-feira, 14, um protesto em frente ao Palácio Rio Branco, sede oficial do governo do Acre. Cerca de 50 pessoas ligadas a partidos de oposição e representantes de movimentos comunitários lavaram as escadarias do Palácio em para "varrer com sabão a corrupção do governo", numa referência à Operação G7 da Polícia Federal.

Aos gritos de "Fora PT" e com cartazes de protesto e em apoio à PF, os manifestantes seguiram para a Assembleia Legislativa, onde o deputado estadual Wherles Rocha (PSDB), um dos cinco parlamentares de oposição, iniciou a coleta de assinaturas para abertura de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigar as supostas fraudes em licitações públicas investigadas pela PF. Como o governo possui maioria na Assembleia, as chances da CPI ser aprovada são mínimas.

São necessárias oito assinaturas para a abertura da CPI. "Nós não temos como investigar da mesma forma como a Polícia Federal ou o MPE (Ministério Público Estadual), mas não vamos tolerar irregularidades se forem realmente comprovadas", afirmou o líder do PT na Assembleia Legislativa do Acre, Geraldo Pereira.