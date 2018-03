Oposição evita comparar governos, dizem líderes do PT Integrantes do governo e lideranças do PT ironizaram as declarações do governador paulista José Serra, pré-candidato do PSDB à Presidência, para quem "candidato a presidente não é chefe da oposição". "É uma confissão de fraqueza e mostra a saia justa em que a oposição se encontra em 2010", disse o secretário-geral do PT, o deputado José Eduardo Cardozo (SP)