Oposição estende CPI do MST até janeiro de 2011 Parlamentares da oposição conseguiram prorrogar até o dia 13 de janeiro de 2011 a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, a CPI do MST - destinada a investigar o repasse de recursos públicos à entidades ligadas ao Movimento.