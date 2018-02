Oposição entrega requerimento da CPI dos Cartões Os partidos de oposição entregaram no início da tarde de hoje à Mesa do Congresso Nacional o requerimento de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) mista do Cartão Corporativo. Antes, corrigiram o número de assinaturas dos parlamentares no requerimento: são 189 deputados e 35 de senadores que assinaram o documento, e não 192 deputados, como informado mais cedo. A diferença ocorreu porque três assinaturas coletadas eram repetidas. Segundo o deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP), autor do requerimento, nenhum líder governista da Câmara assinou o pedido. Embora alguns tenham aparecido em reportagens de TV assinando o requerimento, as assinaturas não foram enviadas a Sampaio. "Exibiram o papel, mas esqueceram de mandá-lo para o meu gabinete", afirmou.