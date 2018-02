Oposição entrará com Adin contra MP da Copa A oposição no Senado vai defender a inconstitucionalidade da Medida Provisória 527, que trata de regras específicas para licitações de obras e serviços relacionados à Copa do Mundo de 2014 e à Olimpíada de 2016. Os líderes do PSDB e DEM, senadores Álvaro Dias (PR) e Demóstenes Torres (GO), afirmam que só desistirão da Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) se a medida for adotada pelo Ministério Público. Dias informa que o advogado do partido está preparando a ação.