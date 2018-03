Oposição entra com representação no MP contra Geddel

BRASÍLIA - Parlamentares do PT e do PCdoB entraram com uma representação no Ministério Público Federal em que pedem a abertura de investigação das suspeitas de crimes de concussão e advocacia administrativa por parte do ministro-chefe da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima.

A bancada do PT no Senado apresentará requerimentos de convocação do ministro Geddel às comissões de Constituição e Justiça, Fiscalização e Controle e Educação, bem como ao plenário da Casa, para que explique as acusações que lhe foram imputadas pelo ex-ministro da Cultura Marcelo Calero. Requerimentos de convite ao ex-ministro Calero serão apresentados nas mesmas comissões e também no plenário.

O ministro da Cultura se demitiu na sexta-feira, 18. De acordo com Calero, o motivo foi a pressão que sofreu do titular da Secretaria de Governo para liberar um empreendimento imobiliário de luxo em Salvador, onde Geddel tinha comprado um apartamento. O ministro da Secretaria de Governo nega as acusações.