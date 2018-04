Oposição entra com nova ação contra Lula e Dilma

Essa foi a terceira ação dos partidos oposicionistas com o presidente e a ministra apenas este ano. Outras seis haviam sido impetradas no ano passado, também por propaganda eleitoral antecipada. Todas, até agora, foram arquivadas pelo TSE.

Dessa vez, tucanos, democratas e o PPS consideraram que o discurso feito por Lula na inauguração do campus da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, em Teófilo Otoni (MG), teve "o propósito claro de propagandear que vai fazer a sua sucessão, e não de inaugurar obra", de acordo com o texto da representação.

No final de janeiro, na primeira ação deste ano contra Lula e Dilma, a oposição reclamou de propaganda feita durante a inauguração de uma barragem em Jenipapo, Minas Gerais. No discurso, o presidente disse que iria "inaugurar o máximo de obras possível" até o fim de março para "mostrar quem foram as pessoas que ajudaram a fazer as coisas nesse País".

Dias depois, foi apresentada uma nova representação por conta do discurso do presidente na sede do sindicato dos trabalhadores em processamento de dados, em São Paulo. Na ocasião, Lula disse que "a cara do Brasil vai mudar muito. E quem vier depois de mim - e eu, por questões legais, não posso dizer quem é; espero que vocês adivinhem."

Até agora, o TSE tem considerado que os discursos de Lula não se constituem propaganda eleitoral ostensiva porque não tratam como se Dilma fosse a melhor candidata ou falam dos feitos da ministra, mas do seu governo.