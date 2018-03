Oposição entra com nova ação contra Lula e Dilma Os partidos oposicionistas DEM, PSDB e PPS entraram com nova representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a possível candidata do PT à presidência, ministro Dilma Rousseff (Casa Civil), acusando-os de fazer campanha eleitoral antes do período permitido por lei, que começa no início de julho.