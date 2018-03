Oposição enfrenta fantasma do encolhimento na Câmara

No PSDB, a esperança maior está no eventual crescimento do candidato à Presidência da República, José Serra (PSDB). "Se Serra der uma disparada, as candidaturas aos governos disparam e melhora o quadro para os deputados", avalia o líder tucano na Câmara, João Almeida (BA). "Acho que teremos algum crescimento, mas não creio que seja grande."

Com uma bancada de 56 deputados, o líder do DEM, deputado Paulo Bornhausen (SC), espera que a bancada aumente para 60. "Os partidos de oposição crescem em processo eleitoral. Vamos com as nossas bandeiras de diminuição de impostos e volta da ética na política. Derrotamos a CPMF e aprovamos o projeto da Lei da Ficha Limpa." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.