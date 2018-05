Oposição e governo travam guerra dos números nos corredores da Câmara

BRASÍLIA - Os deputados governistas e de oposição travaram nesta quarta-feira, 13, uma guerra dos números nos corredores da Câmara. Os dois lados garantem que contam os votos necessários para a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff no domingo.

O deputado Silvio Costa (PT do B-PE), um dos vice-líderes do governo, subiu ao púlpito no salão verde para rechaçar o balanço de votos pró-impeachment feito pela oposição e acusar o grupo de Temer de oferecer cargos em um eventual governo para aprovar o impedimento.

"Ofereceram a presidência da Petrobrás e toda diretoria para Eduardo Cunha. Furnas para o Aécio Neves e o Ministério do Trabalho para Paulinho da Força", disse. Líder da oposição, o deputado Mendonça Filho (DEM-PE) respondeu as acusações. "Isso é uma piada de salão. Eles entraram no clima de desespero total".

Ainda segundo Costa, a contabilidade da oposição não é real. "Pelos números da oposição, vamos ter que colocar beliches no plenário para os deputados dormirem um sobre o outro. Seriam uns 700 deputados. É uma piada. Esta conta é a conta do desespero."

Segundo o vice líder do governo, a tabela do impeachment da base governista prevê que o governo tem 203 votos para barrar o processo, sendo que são necessários 172. No final da entrevista, Silvio Costa chamou a oposição de golpista.

Em entrevista coletiva realizada na tarde desta quarta, os líderes da oposição disseram que já contam com 349 votos pelo impeachment. Por essa tabela, seriam 127 contra e 37 indecisos.

"Os contras estão estagnados e começando a descer. A gente está subindo em uma velocidade muito boa", disse Antonio Imbassahy (BA), líder do PSDB. Os deputados estão tão otimistas que tiveram uma reunião com o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) para traçar o rito do impeachment no Senado.

Às 22h10 desta quarta, o Placar do Impeachment do Estado contabilizava 329 votos favoráveis ao impeachment, 124 contra, 26 indecisos e 34 deputados que não quiseram responder.