Oposição e aliados aprovam decisão sobre Ficha Limpa O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), disse hoje que, com a validação da Lei da Ficha Limpa para as eleições deste ano, os partidos vão ter que se adequar às mudanças determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). "A Lei da Ficha Limpa veio para ficar", disse.