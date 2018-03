Oposição do PMDB entrará na Justiça contra convenção

A ala do PMDB alinhada com os partidos de oposição vai entrar com medida judicial para impedir a realização da convenção nacional para eleger a nova direção partidária no dia 6 de fevereiro, como decidiu nesta quinta-feira, 27, a Executiva Nacional. A informação é do presidente do PMDB em São Paulo, Orestes Quércia, e do vice-presidente nacional do PMDB e presidente do partido em Santa Catarina, Eduardo Moreira. "Já estamos com a ação pronta e devemos entrar na Justiça ainda nesta semana", afirmou Moreira.

Veja Também

Executiva do PMDB ignora dissidentes e reafirma apoio a Temer

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Partido ameaça abandonar Dilma

Lula insiste em Meirelles para vice de Dilma

Campanha de Dilma tenta rifar Temer

De acordo com Quércia, membros do partido em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco devem endossar a ação, que está sob análise de advogados do partido. Para Quércia, a realização da convenção em fevereiro "não é oportuna". Os governadores do Paraná, Roberto Requião, e Santa Catarina, Luiz Henrique Silveira, já haviam sinalizado que liderariam um movimento contra a antecipação da convenção e cogitavam entrar com medida judicial para impedir sua realização.

Moreira disse que a decisão de hoje em Brasília não tem legitimidade porque o resultado da reunião foi combinado na véspera, "durante um jantar para poucos", e a Executiva não estava com todos os seus integrantes na reunião desta quinta-feira, 27. "Tomaram de assalto o partido. A Executiva não foi convocada para discutir a antecipação da convenção", declarou. Segundo ele, lideranças da ala oposicionista do PMDB se reunirão neste fim de semana em Porto Alegre, onde todos estarão para comemorar o aniversário de 80 anos do senador Pedro Simon (PMDB-RS).

A decisão de hoje surpreendeu Simon, uma das principais lideranças da ala oposicionista do partido. "É uma pena. O certo seria deixar a convenção para março. Não foi uma decisão feliz, estou decepcionado", disse o senador. Na avaliação dele, a convenção será esvaziada se ocorrer em fevereiro, uma vez que vereadores e deputados estaduais e federais voltam do recesso parlamentar na próxima semana. "Uma convenção tem de ter mais de mil delegados de todo o Brasil. Acho que é sinal de que querem um jogo de cartas marcadas", afirmou.

Simon sugeriu que o presidente licenciado do PMDB nacional, deputado federal Michel Temer (SP), deseja minar resistências à sua reeleição ao cargo e à sua indicação para vice numa chapa que seria liderada pela ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, à Presidência da República. "Sou favorável à ação judicial", antecipou.

O presidente do PMDB no Paraná, deputado federal Waldir Pugliesi, disse que a antecipação da convenção representa um "desrespeito a um líder histórico", o governador do Estado, Roberto Requião, que lançou sua pré-candidatura à Presidência da República com o apoio de 15 diretórios estaduais. "Estão querendo avançar de maneira célere para que os que discordam da posição do partido fiquem sem ação. Sabemos das dificuldades, mas já conversei com outros companheiros do partido hoje e vamos entrar com medida judicial para impedir a decisão", disse. "A direção nacional quer sacramentar sua posição e obter o controle total do partido."

O presidente do diretório do PMDB em Mato Grosso do Sul, Esacheu Cipriano Nascimento, afirmou que não participará da ação judicial por entender que isso dividirá ainda mais o partido. "Vamos colocar nossa posição na convenção em junho para escolha dos candidatos. Se sairmos perdedores, vamos apoiar quem vencer. Temos de pacificar o partido", disse.

Por meio de sua assessoria de imprensa, Requião disse que a antecipação da convenção é um "golpe" e garantiu que fará o que estiver ao seu alcance para impedir que a reunião aconteça em 6 de fevereiro. Em viagem à Itália, o governador de Santa Catarina, Luiz Henrique Silveira, por meio de sua assessoria, disse ser contra a antecipação e afirmou que, quando retornar, vai se reunir com Requião e Quércia para definir a linha de ação dos oposicionistas.