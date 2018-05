Oposição diz ter conseguido mais 12 votos a favor do impeachment e contabiliza 361

BRASÍLIA - Partidos de oposição refizeram sua contabilidade de votos e, da última quarta-feira, 13 para esta quinta-feira, 14, dizem ter conseguido mais 12 deputados a favor do impeachment. De acordo com a nova conta, são 361 votos favoráveis ao impedimento, 128 contra e 24 indecisos. Na quarta-feira, eram 349 a favor, 127 contra e 37 indecisos.

"É um número bastante razoável para quem precisaria 342 votos. Eles não conseguem mais angariar votos pela simpatia ao governo. Eles conseguem única e exclusivamente a compra de votos, o que é muito ruim para aquele que está dentro do Parlamento", afirmou o deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP).

Para os oposicionistas, é natural ainda haver 24 indecisos a três dias da votação do impeachment. "São pessoas que faziam parte do governo e permanecem indecisas", disse Sampaio.

"Alguns parlamentares não querem se expor diante da pressão, da barganha e do jogo pesado do governo", afirmou Mendonça Filho (DEM-PE).

O Placar do Impeachment, atualizado diariamente pelo Estado, contabilizava até as 18h40 desta quinta 240 votos a favor do impeachment, 127 contra, 17 indecisos e 29 deputados que não quiseram responder.