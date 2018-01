Oposição diz ter apoio para suspender recesso na Câmara do DF

A oposição diz já ter as assinaturas necessárias para que a Câmara Legislativa do Distrito Federal funcione durante o recesso parlamentar de fim de ano. Os deputados oposicionistas querem apurar as denúncias contra o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (DEM).

De acordo com a líder do PT na Casa, deputada Érika Kokai, o requerimento da Câmara estabelece que são necessárias apenas oito assinaturas para que a autoconvocação seja aprovada. A Câmara é composta por 24 deputados distritais.

"Já temos estas assinaturas e, portanto, temos as condições legais para suspender o recesso. Só que o requerimento só pode ser apresentado após o recesso ser instaurado", explicou a deputada, afirmando que, se depender da oposição, a Lei Orçamentária para 2010 não será votada nesta terça-feira, 15, impedindo o início do recesso legislativo.

"Achamos que precisamos de mais tempo para analisar o orçamento já que não podemos correr o risco de destinar recursos para ações desenvolvidas por empresas que aparecem no vídeo entregando pacotes de dinheiro para do governo do Distrito Federal. E há algumas empresas que prestam serviços a diversas secretarias e nós vamos precisar pinçá-las uma a uma".

Com informações da Agência Brasil