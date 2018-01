Oposição diz ser 'surrealista' ideia de consultar Procuradoria antes de nomeações

Brasília - Lideranças da oposição no Congresso criticaram nesta segunda-feira, 22, a intenção da presidente Dilma Rousseff, anunciada esta manhã (22), de consultar o Ministério Público para confirmar a nomeação de novos nomes para seu ministério. Parlamentares afirmaram que a iniciativa é "surrealista" e "sem lógica".

"Isso revela que chegamos a uma situação surrealista em termos de ética na administração pública, porque para a presidente ter que se socorrer ao MP para nomear é realmente algo que estarrece", afirmou o vice-líder do PSDB no Senado, Alvaro Dias (PR). Para o tucano, a medida confirma que o governo está "apodrecido" em seu interior, uma vez que muitos governistas se envolveram no escândalo de corrupção que envolve a Petrobrás. Dias afirmou que o MP é um órgão independente e não auxiliar do Poder Executivo, que, destacou, tem seus próprios mecanismos para avaliar seus potenciais novos ministros.

O líder da Minoria na Câmara dos Deputados, Ronaldo Caiado (DEM-GO), disse que a sugestão de Dilma aponta para uma "atitude totalmente bipolar" da presidente. O deputado do DEM lembrou que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, cobrou a troca de toda a diretoria da Petrobrás e que, nesta segunda, Dilma fez um pronunciamento elogioso e de defesa da manutenção da presidente da estatal, Maria das Graças Foster.

"Agora ela diz que vai consultar o MP para nomear os ministros? Não tem lógica o que ela está falando, ela está totalmente desconectada", disse Caiado. "Ficou claro e evidente a falta de condições de ela exercer as funções de presidente da República, porque, na primeira crise, ela quer transferir sua nomeação para terceiros suas atribuições", completou.