Oposição diz não querer disputar sucessão de Renan A oposição não lançará candidato à sucessão de Renan Calheiros (PMDB-AL) na presidência do Senado. Embora tenham planejado entrar na briga para tomar do governo o comando do Congresso, apoiando um peemedebista independente como os senadores Jarbas Vasconcelos (PE) e Pedro Simon (RS), tucanos e democratas desistiram do confronto. Veja também: Cronologia do caso Entenda os processos contra Renan Governo sinaliza acordo para redução da CPMF Renan muda da residência oficial para apartamento "Não queremos disputar nem conflagrar neste momento. Até daria para disputar, mas não com o Senado na UTI como está", resumiu o líder do PSDB, senador Arthur Virgílio (AM). "Entrar na disputa não é assunto prioritário e nem das nossas cogitações imediatas. Se tiver que haver eleição, está na hora de a Casa se reencontrar em um grande entendimento em torno de um nome que inspire credibilidade ao Senado", disse o líder do DEM, senador Agripino Maia (RN). Ambos reconhecem que é do PMDB a primazia na indicação do candidato, mas impõem condições para evitar contestação. "Não aceitaremos pau mandado nem um nome que rebaixe o Senado. Queremos um presidente altivo, que represente a Casa", insiste Virgílio, ao destacar que os peemedebistas terão de escolher um perfil que os ajude a "reerguer" o Senado. O PSDB aproveita a oportunidade para cobrar um "gesto" de Renan e, mais uma vez, pede que ele renuncie de vez ao cargo de presidente. O líder do DEM explica que a estratégia da oposição é deixar este assunto fora da pauta neste momento. Alerta, no entanto, para a inconveniência de se vetar alternativas do PMDB na sucessão, como fez Arthur Virgílio quando anunciou o veto público à eventual candidatura de José Sarney (PMDB-AP). "Se começarmos a vetar, damos uma ingênua contribuição para unir a base aliada. Ainda que tivéssemos a intenção de disputar, não poderíamos vetar ninguém", critica Agripino.