Oposição diz estar pronta para debater Petro-Sal O líder do PSDB no senado, Arthur Virgílio (AM), afirmou hoje que a oposição está preparada para votar o projeto de lei de criação da Petro-Sal na sessão plenária desta tarde. Segundo o senador, no entanto, tudo vai depender do quórum no plenário a partir das 16 horas, quando começa a Ordem do Dia.