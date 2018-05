Oposição discute proposta para fim de obstrução O presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), receberá após as 16h a resposta dos líderes sobre a tentativa de um entendimento em torno da votação dos projetos do marco regulatório do pré-sal. Na rodada de negociação concluída nesta manhã, líderes da oposição e da base acertaram que a decisão será tomada após a reunião da cúpula dos partidos oposicionistas, marcada para as 15h. O encontro será com os líderes do PSDB, DEM, PPS na Câmara e no Senado e com os presidentes dos três partidos.