Oposição derrota governo e aprova relatório da CPI dos Correios O governo sofreu uma derrota na CPI dos Correios. Por 17 votos a quatro foi aprovado o relatório do deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR). O tumulto registrado no início da sessão não impediu o presidente da comissão, Delcídio Amaral (PT-MS) de iniciar a votação. A confusão começou quando o relator Osmar Serraglio leu as modificações que foram feitas no relatório, sem que tivessem sido distribuídas cópias do documento aos parlamentares antes de iniciar a votação. O deputado Jorge Bittar (PT-RJ) protestou veementemente contra o procedimento de Delcídio e chegou a ficar em pé em frente ao presidente da CPI, numa tentativa de intimidá-lo, para evitar a continuidade dos trabalhos. Bittar falava rispidamente com Delcídio e por várias vezes colocou o dedo em risco na cara do companheiro de partido. Serraglio comemorou a aprovação do seu relatório final pelo plenário da Câmara dos Deputados. Segundo ele, o resultado foi "uma vitória da investigação correta dos fatos". Ele afirmou que o documento produzido foi "o melhor, dentro do possível". Disse que houve farta negociação em torno do texto, mas criticou o relatório paralelo apresentado ontem pelo PT que, segundo ele, foi feito de uma forma que impossibilitou que se analisasse aprofundadamente o material existente. O relatório final da CPI dos Correios, apresentado no dia 29 de março, concluiu que o mensalão existiu, propos o indiciamento de 124 pessoas - entre elas os ex-ministros José Dirceu e Luiz Gushiken -, mas poupou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O relator, deputado Osmar Serraglio também pediu que sejam investigados os ex-dirigentes do PT José Genoino, Silvio Pereira e Delúbio Soares; o senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG); e o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ), que denunciou o pagamento de mensalão. Mudanças feitas por Osmar Serraglio (PMDB-PR) em seu relatório: . Deixa claro que foi a diretoria de Marketing do Banco do Brasil que foi conivente com os adiantamentos feitos para a DNA, agência de publicidade de Marcos Valério Fernandes de Souza. . Retira o nome de Márcio Lacerda, ex-secretário executivo do ex-ministro Ciro Gomes, da lista de pessoas que sacaram recursos do mensalão. . Retira da lista de indiciamentos ex-dirigentes do Instituto de Resseguros do Brasil, como Lídio Duarte e Luiz Apolônio Neto. . Retira da lista de indiciamentos o nome do atual presidente dos Correios, Jânio Pohren. . Retira da lista de indiciamentos o nome do ex-presidente do Banco do Brasil Cássio Casseb . Retira da lista de indiciamentos o nome do atual vice-governador de Minas Gerais, Clésio Andrade . Retira a recomendação de investigação de Armando Ferreira da Cunha e do ex-deputado estadual João Leite Neto por suposto envolvimento em irregularidades com franquias dos Correios. . Incluiu no relatório a visão do PT de que o Fundo Visanet, apontado como uma das fontes do valerioduto, não é formado por recursos públicos. Leia o que o PT queria mudar no relatório: * O esquema do valerioduto começou no governo Lula O PT queria que o texto dissesse que o esquema começou em 1998 na campanha do senador Eduardo Azeredo (PSDB) candidato à reeleição ao governo de Minas. * O esquema Visanet-Banco do Brasil abasteceu o valerioduto O PT queria dizer que não há provas de que isso ocorreu. Serraglio somente acrescentou que o PT contesta seu relatório neste ponto. * O mensalão foi um esquema para comprar votos de aliados no Congresso e para cooptar parlamentares a mudar de partido O PT queria que prevalecesse a tese de que tudo não passou de caixa 2. * O relatório pede os indiciamentos de José Dirceu e Luiz Gushiken por crime de corrupção ativa O PT queria eliminar o pedido e apenas sugerir ao Ministério Público que investigasse o caso dos dois. Quem votou a favor do relatório Senador Heráclito Fortes (PFL-PI) Senador César Borges (PFL-BA) Senador Demóstenes Torres (PFL-GO) Senador Sérgio Guerra (PSDB-PE) Senador Álvaro Dias (PSDB-PR) Senador Heloísa Helena (Psol-AL) Senador Jefferson Peres (PDT-AM) Deputado Asdrubal Bentes (PMDB-PA) Deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR) Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (PFL-BA) Deputado Onyx Lorenzoni (PFL-RS) Deputado Eduardo Paes (PSDB-RJ) Deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR) Deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP) Deputado Luiz Antonio Medeiros (PL-SP) Deputado Denise Frossard (PPS-RJ) Deputado Pompeu de Mattos (PDT-RS) Quem votou contra: Senador Aelton Freitas (PL-MG) - contra Senador Siba Machado (PT-AC) - contra Senador Ana Júlia Carepa (PT-PA) - contra Deputado Carlos Abicalil (PT-MT) - contra