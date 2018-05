Oposição derrota Dilma na disputa por apoio de deputados indecisos e não declarados

Entre os deputados indecisos e os que não quiseram declarar voto, de acordo com o Placar do Impeachment do Grupo Estado, o governo saiu perdendo na decisão de ambos os grupos na briga para barrar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT). O governo tinha esperança de conseguir uma margem entre os deputados que ainda não haviam tomado uma decisão.

Entre os indecisos, foram quatro votos a favor do andamento do processo de impeachment: dos deputados Carlos Bezerra (PMDB-MT), José Reinaldo (PSB-MA), Marcos Reategui (PSD-AP) e Eduardo da Fonte (PP-PE). Contra o impeachment votaram Felix Mendonça Jr (PDT-BA), João Carlos Bacelar (PR-BA) e Ronaldo Carletto (PP-BA). No grupo dos indecisos, apenas Cacá Leão (PP-BA) se absteve.

Entre os que não quiseram responder previamente sobre suas intenções de voto o revés foi ainda maior. Votaram a favor da adimissibilidade do processo 10 deputados: Adail Carneiro (PP-CE), Alfredo Nascimento (PR-AM), Cabuçu Borges (PMDB-AP), Flávia Morais (PDT-GO), José Priante (PMDB-PA), Luis Tibé (PT do B - MG), Marcio Alvino (PR-SP), Miguel Lombardi (PR-SP), Tiririca (PR-SP) e Toninho Pinheiro (PP-MG).

Do outro lado, entre os que optaram por não antecipar voto e foram contrários ao impeachment, ficaram 5 deputados: Brunny (PR-MG), Dagoberto (PDT-MS), Ronaldo Lessa (PDT-AL), Wellington Roberto (PR-PB) e Jozi Araújo (PTN-AP).

Entre os que não quiseram responder, se abstiveram os deputados Mario Negromonte Jr. (PP-BA), Vinicius Gurgel (PR-AP) e Sebastião Oliveira (PR-PE).

Mudanças. O único parlamentar que deixou de somar votos para a abertura de processo do impeachment de Dilma Rousseff foi Beto Salame (PP-PA), que optou por se abster. Clarissa Garotinho (PR-RJ) já era uma baixa esperada, por estar de licença maternidade.

Por outro lado, o deputado Toninho Wandscheer havia declarado ao Grupo Estado que votaria contra o impeachment e se posicionou favoravelmente durante a sessão da Câmara no domingo.

Gorete Pereira (PR-CE) e Pompeu de Mattos (PDT-RS) se abstiveram, ao contrário do que declaram para a reportagem, de que votariam contra o andamento do impeachment.