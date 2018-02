Oposição denuncia novo escândalo em Campinas-SP Depois das denúncias sobre fraudes em contratos da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento (Sanasa) que levaram ao pedido de prisão de sua mulher, Rosey Nassim, e de parte de seu secretariado, o prefeito de Campinas, Dr. Hélio (PDT), está às voltas com outro escândalo em sua gestão, agora envolvendo gastos de R$ 1 milhão com a decoração de rua do Natal de 2010 e instalação de equipamentos do carnaval de 2011 na cidade.