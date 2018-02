Oposição decide até 5ª se pede CPI de cartão corporativo A oposição começa a decidir amanhã, em Brasília, se pedirá uma comissão parlamentar mista de inquérito (CPI) para investigar a farra dos cartões corporativos do governo federal. Até quinta-feira a decisão estará tomada, garante o líder do PSDB na Câmara, Antonio Carlos Pannunzio (SP), que vai procurar o DEM tão logo chegue a Brasília, amanhã, para convencê-los a aceitar a CPI. O líder do DEM no Senado, José Agripino Maia (RN), disse que quer priorizar a CPI das ONGs, mas, acima de tudo, pretende garantir uma oposição alinhada e eficaz. Nos últimos dias, o DEM vem resistindo à pressão do PSDB para requerer a CPI dos Cartões Corporativos. A resistência, que tinha seu maior foco em Agripino, começou a arrefecer com a revelação de que um segurança da filha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aderiu à farra das compras com os cartões governamentais. ?Em vez de começar o ano com o déficit de explicar o aumento da carga tributária, o governo começa o ano tendo de voltar a explicar a corrupção?, disse Agripino. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo