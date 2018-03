Oposição critica propaganda do PT e comemora panelaço

Brasília - O presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG), classificou como "enganosa e fantasiosa" a propaganda do PT veiculada nesta terça-feira, 5, em cadeia nacional de rádio e TV. Já o presidente do DEM, senador Agripino Maia, afirmou que os panelaços mostram que "para o povo, Lula, Dilma e o PT são uma coisa só".

Em nota, o tucano acusa o PT de "esconder" a presidente Dilma Rousseff e diz que o partido "chega às vias de um teatro do absurdo que ofende os brasileiros" quando afirma que o governo combate a corrupção.

"O programa do PT zomba da inteligência e desrespeita milhões de trabalhadores e de famílias que conhecem bem a realidade em que vivem", diz o texto. O PSDB também divulgou vídeo em seu perfil oficial no Facebook com duras críticas ao governo petista, confira:

Aécio também criticou o ajuste fiscal proposto pelo governo. Segundo ele, o PT diz na TV que defende o direito trabalhistas bem no dia que "chegam à Câmara dos Deputados duas Medidas Provisórias assinadas pela presidente em que são claros os cortes de conquistas dos trabalhadores".

No programa desta terça, aparecem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do partido, Rui Falcão. Não houve participação de Dilma - ela aparece brevemente nas imagens, sem identificação. Lula centra sua fala contra terceirização enquanto Falcão anuncia que o partido vai expulsar militantes que forem condenados por "malfeitos".

A transmissão da peça foi alvos de novas manifestações em diversas partes do Brasil. "Que papelão! Eles não conseguiram escapar do panelaço. Só conseguiram adiar do dia 1º para o dia 5 de maio. As vaias são a prova de que, para o povo, Lula, Dilma e o PT são uma coisa só", disse Agripino Maia, em referência ao fato de Dilma não ter feito o pronunciamento no Dia do Trabalho por medo de novos protestos.