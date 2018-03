Oposição critica Lula por defender reeleição ilimitada "Se a oposição prestar atenção demais a tudo o que o presidente Lula diz, vai enlouquecer", disse hoje o presidente nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE). Para ele, a defesa da reeleição ilimitada é inaceitável em qualquer regime democrático e o comentário específico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o caso do referendo proposto pelo presidente venezuelano Hugo Chávez é "absolutamente equivocado". "O que valem são as instituições, as regras, e isto não tem nada a ver com a simpatia do Chávez, nem se ele é moço ou velho", disse Guerra, referindo-se à observação do presidente brasileiro. Hoje, em visita à cidade de El Diluvio, no norte da Venezuela, Lula declarou, em entrevista coletiva à imprensa, que "Chávez é jovem e aguenta um novo mandato". Apesar de Lula ter afirmado que este não é o caminho do Brasil e que, "obviamente", vai trabalhar para fazer seu sucessor, Guerra disse que a fala do presidente é "muito preocupante". O tucano entende que falar em reeleição ilimitada na Venezuela é "permitir que todos os picaretas e oportunistas da reeleição no Brasil se sintam autorizados e estimulados a trabalhar por este chavismo primitivo, que não responde à situação brasileira nem de qualquer outra democracia do mundo". Para Guerra, este não é somente o caminho do Brasil, como disse Lula. "Também não é este o caminho de nenhuma outra democracia verdadeira."