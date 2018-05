Oposição critica depoimentos na CPI da Petrobras

"Nada contra falar muito, mas tudo deve ser feito de maneira lógica. A finalidade é mais perguntar do que ouvir palestras. É improdutiva uma digressão desse tamanho. As pessoas começam a olhar para cima e para baixo e algumas começam a ficar com sono", disse o presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE).

Ligado ao PT, Santarosa, por exemplo, apenas explicou aos senadores o funcionamento do setor de comunicação da Petrobras. Por enquanto, não respondeu a nenhuma pergunta. Os depoimentos começaram às 14h30.

A estratégia da base governista é esvaziar a sessão e impedir que os funcionários da estatal sejam confrontados pela oposição.