Oposição calcula já ter 35 nomes em chapa alternativa de Comissão do impeachment

BRASÍLIA - Deputados da oposição e governistas dissidentes reuniram-se na manhã desta terça-feira, 8, para discutir a composição da chapa alternativa que disputará com a governista a composição da Comissão Especial que decidirá sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff.

O grupo contabiliza ter 35 nomes de 11 partidos, que incluem oposicionistas (DEM, PPS, PSDB, SD e PSC), governistas (PP, PSD, PMDB e PTB), além dos nanicos PHS e PMB.

O líder do DEM, Mendonça Filho (PE), calcula que a chapa dissidente pode chegar a 39 nomes, caso atraia a indicação dos quatro representantes do PSB, que discute nesta manhã a chapa que integrará.

Pela manhã, deputados da oposição discutiam o nome que dariam à chapa. Houve sugestões de “Amo o Brasil”, “Chapa Ulysses” e “Chapa Tancredo”.

Carta de Temer. A respeito da carta enviada ontem à noite pelo vice-presidente Michel Temer à presidente Dilma Rousseff, a oposição diz ter analisado o texto como sinal claro de rompimento. “Politicamente falando, não tem como não interpretar de outra maneira”, disse Mendonça Filho.

Para o líder do DEM, o PMDB “foi massacrado dentro do governo” e a emissão da carta e seu vazamento só ocorreram em resposta às declarações feitas por Dilma pela manhã, quando ela disse confiar em Temer. “Ele foi provocado. De forma primária, a presidente o constrangeu ontem. O governo foi desleal com ele e com o PMDB”, disse Mendonça, para quem, se não fosse o PMDB, Dilma não teria sido eleita e o ajuste fiscal não teria sido aprovado no Congresso.

No texto vazado ontem à noite à imprensa, o vice diz que nunca teve a confiança da presidente e elencou episódios que, segundo ele, comprovam sua impressão. A carta foi recebida pelo Planalto como mais um passo do PMDB em direção ao rompimento do governo. Ontem, o então ministro da aviação civil, Eliseu Padilha, homem ligado ao vice, entregou ao governo sua carta de demissão.