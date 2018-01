Oposição atua como jogador malandro que prejudica adversário, diz Lula Um dia depois de o PFL divulgar na TV um programa com ataques fortes ao governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou a oposição de fazer jogo antidemocrático, visando o poder. "Por que tanto ódio, tanta inveja e tanta raiva?", questionou o presidente, num ato durante o 13º Congresso da União da Juventude Socialista (UJS) que apóia a sua reeleição, num resort em Brasília. Em discurso de cerca de 50 minutos, Lula disse que seus adversários estão atuando com um jogador malandro que tenta cavar a expulsão do adversário ou um cartão amarelo ou vermelho para ele. "O meu papel é não ficar nervoso", disse. "Me convenci de que não posso dar a eles o pretexto de ficar nervoso. Tenho convicção do jogo que estamos jogando e quero fazê-lo dentro das regras democráticas". Lula fez menção a representantes da esquerda que, no passado, foram torturados até a morte, ao comentar os últimos ataques da oposição. "Suportar a dor física é tão duro quanto enfrentar a dor da infâmia e da leviandade", afirmou. "Depois de nos baterem durante um ano sem parar, sai uma pesquisa, eu subo e eles descem". O presidente disse que não pretende falar mal de ninguém durante a campanha, pois não tem "idade" para isso. Sob gritos dos estudantes - "pula, pula, pula! Quem vota no Lula pula, quem não pula é tucano" -, o presidente disse aos mais de 500 jovens ligados ao PC do B e ao PSB que é preciso uma união de forças para apresentar uma candidatura. "Nós vamos decidir uma candidatura para não permitir que este País viva os retrocessos que viveu durante as décadas de 80 e 90", afirmou.