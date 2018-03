Oposição apresenta novo pedido para convocar Palocci Depois de retirar um requerimento que pedia a convocação do ministro chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado (CMA), a oposição apresentou um novo requerimento para ouvir o ministro na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A decisão foi tomada pelo líder do PSDB na Casa, senador Alvaro Dias (PR).