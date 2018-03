Oposição analisa proposta para votar Código ainda hoje Os líderes da oposição na Câmara dos Deputados estão analisando a proposta de acordo do governo para a votação do Código Florestal ainda hoje. O governo, que suspendeu a votação na semana passada, concorda em votar o Código em troca de a oposição retirar a emenda mais ampla apresentada ao texto do relator, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), e substituí-la por outra emenda mais restrita. O governo teme ser derrotado na votação dessa emenda, o que significará alterações no projeto do relator, contrariando a posição do Palácio do Planalto.