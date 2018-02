Oposição ameaça rejeitar MP sobre obras da Copa

Quanto ao mérito da proposta, o senador Demóstenes Torres lembra que o Ministério Público (MP) e o Tribunal de Contas da União (TCU) já se manifestaram contrários ao texto, alegando que as brechas existentes, entre outros pontos, vão possibilitar que as empreiteiras façam acordos prévios. "Esses órgãos apontam uma série de coisas erradas, como a formação de conluio entre as empresas."

Para o líder tucano, o segredo no preço das obras também contraria o dispositivo constitucional segundo o qual o dinheiro público tem de ser aplicado com transparência e publicidade. "O novo procedimento (de licitação) deve facilitar a corrupção na elevação do preço, enquanto que o segredo do orçamento das obras se restringirá aos brasileiros e ao Congresso, e não para os empreiteiros mais próximos do poder, o que resultará numa concorrência desleal", criticou Dias.